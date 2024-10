Liberoquotidiano.it - Strage Erba: giudici, 'testimone Frigerio lucido, intossicazione indimostrata'

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Milano, 7 ott. (Adnkronos) - Il superdelladi, Marioè attendibile. Ne è convinta la corte d'Appello di Brescia che nelle motivazioni con cui respinge la richiesta di revisione di Olindo Romano e Rosa Bazzi, i coniugi condannati in via definitiva all'ergastolo per il quadruplice omicidio dell'11 dicembre del 2006 sottolinea come la tematica del cosiddetto 'falso ricordo' sia già stata oggetto di ricorso in appello e in Cassazione", ma soprattutto di come in aula (primo grado)"èe precisissimo nel fornire dettagli sui vicini, sulle abitudini familiari, sugli avvenimenti di quella giornata e sull'aggressione, che descrive in modo coerente rispetto alle altre emergenze istruttorie e sovrapponibile al racconto di Olindo Romano".