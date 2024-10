Start Up Cup Bergamo 2024, Golazo vince il primo premio della XIV edizione del percorso di UniBg (Di lunedì 7 ottobre 2024) Bergamo. Si è svolto lunedì 7 ottobre 2024, presso la sede di Caniana dell’Università degli studi di Bergamo, l’evento finale di Start Cup Bergamo 2024. Start Cup è l’iniziativa di formazione, accompagnamento imprenditoriale e di sviluppo di idee d’impresa ad alto contenuto innovativo dell’Università degli studi di Bergamo, giunta quest’anno alla XIV edizione. Partner dell’iniziativa sono Intesa Sanpaolo, Fondazione Pesenti, Vitali spa e Fondazione Lombardini. Start Cup Bergamo 2024 ha coinvolto 9 team formati da studenti e ricercatori dell’Ateneo. Nel corso dell’estate si sono svolte le attività di selezione, formazione e mentoring. La fase finale ha l’obiettivo di far emergere e valorizzare i progetti d’impresa a maggior potenziale, volti a promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio. Bergamonews.it - Start Up Cup Bergamo 2024, Golazo vince il primo premio della XIV edizione del percorso di UniBg Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di lunedì 7 ottobre 2024). Si è svolto lunedì 7 ottobre, presso la sede di Caniana dell’Università degli studi di, l’evento finale diCupCup è l’iniziativa di formazione, accompagnamento imprenditoriale e di sviluppo di idee d’impresa ad alto contenuto innovativo dell’Università degli studi di, giunta quest’anno alla XIV. Partner dell’iniziativa sono Intesa Sanpaolo, Fondazione Pesenti, Vitali spa e Fondazione Lombardini.Cupha coinvolto 9 team formati da studenti e ricercatori dell’Ateneo. Nel corso dell’estate si sono svolte le attività di selezione, formazione e mentoring. La fase finale ha l’obiettivo di far emergere e valorizzare i progetti d’impresa a maggior potenziale, volti a promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio.

