Sparito Poldo anziano cane sordo La famiglia vuole cercarlo coi droni ma glielo vietano

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Castelfranco (Pisa), 7 ottobre 2024 -ha quindici anni ed èa causa dell’età avanzata. Ma nondel tutto e proprio per questo, per amplificare la sua voce che lo chiama e lo cerca da undici giorni, la sua padrona ha comprato un megafono. “Lo sto cercando ovunque – racconta Serena Gini – La prima settimana non ho mangiato e non ho dormito, in casa stiamo tutti male perchéda quindici anni è parte di noi. Ho lasciato volantini ovunque, postato messaggi su ogni gruppo social della zona. Manon si trova. Siamo disposti a dare una ricompensa a chi ci fornirà segnalazioni e notizie utili al suo ritrovamento”. “la sera del 24 settembre – aggiunge ancora Serena – Abitiamo a Castelfranco, in una strada a fondo chiuso vicino al ponte sull’Arno, eè abituato la sera a fare una giratina nella stradina di casa e tornare dopo pochi minuti. (Lanazione.it)