Si tuffa in laguna con un chilo di cocaina per sfuggire ai carabinieri, arrestato (Di lunedì 7 ottobre 2024) È uscito dalla finestra, ha raggiunto la vicina fondamenta e si è tuffato in acqua, portando con sè una borsa con un chilo di cocaina. Il rocambolesco tentativo di fuga di un giovane si è concluso con l'arresto, visto che è stato bloccato in acqua da un carabiniere. Il militare, infatti, a sua

