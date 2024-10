Si schianta con la bicicletta in mezzo alla piazza: ragazzo in ospedale (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un ragazzo di 24 anni è stato portato in ospedale a Manerbio, con lesioni di media gravità, a seguito di una rovinosa caduta in bicicletta di cui è stato protagonista, suo malgrado, a Remedello Sotto.L'incidente è avvento verso le 10.45 di oggi, lunedì 7 ottobre. Il giovane ha perso il Bresciatoday.it - Si schianta con la bicicletta in mezzo alla piazza: ragazzo in ospedale Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Undi 24 anni è stato portato ina Manerbio, con lesioni di media gravità, a seguito di una rovinosa caduta indi cui è stato protagonista, suo malgrado, a Remedello Sotto.L'incidente è avvento verso le 10.45 di oggi, lunedì 7 ottobre. Il giovane ha perso il

