Si chiudono gli "Incontri in Blu" 2024: Giovanni Soldini si racconta al Galata Museo del Mare (Di lunedì 7 ottobre 2024) Giovedì 10 ottobre alle ore 18:30 al Galata Museo del Mare si terrà l’ultimo incontro in Blu 2024 con Giovanni Soldini. L’incontro, moderato dal giornalista e scrittore Fabio Pozzo, è gratuito ed è consigliata la prenotazione su Eventbrite al link https://bit.ly/3ZU5Okr.Una lunga rotta, nel Genovatoday.it - Si chiudono gli "Incontri in Blu" 2024: Giovanni Soldini si racconta al Galata Museo del Mare Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Giovedì 10 ottobre alle ore 18:30 aldelsi terrà l’ultimo incontro in Blucon. L’incontro, moderato dal giornalista e scrittore Fabio Pozzo, è gratuito ed è consigliata la prenotazione su Eventbrite al link https://bit.ly/3ZU5Okr.Una lunga rotta, nel

Jake La Furia elimina Giovanni Fausto Meloni a XF 2024 : “Qui perdi credibilità - ti faccio un favore” - La motivazione ha fatto applaudire tutti: "Dovrei fargli fare le para*ulate come Eminem. Jake La Furia nella puntata di X Factor 2024 ieri sera, giovedì 3 ottobre, ha deciso di eliminare Giovanni Fausto Meloni. Continua a leggere . Se io ti faccio entrare qui, tu esci di qua e perdi la tua ... (Fanpage.it)

Pronostico e quote Stanislas Wawrinka – Giovanni Mpetshi Perricard - ATP Shanghai Masters 03-10-2024 - Stanislas Wawrinka, 39 anni suonati, e Giovanni Mpetshi Perricard, ventunenne di belle speranze, si giocano la qualificazione al secondo turno contro l’italiano Flavio Cobolli. Visto come sta giocando Alcaraz, perderci 6-4 6-4 […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Il giovane francese ... (Infobetting.com)

Sabrina Ferilli a Tu si que vales 2024 : vola sullo studio e vince su Giovannino | Video Witty Tv - Nella seconda puntata è entrato in studio su una bici volante come se fosse ET. Video Witty Tv . Risultato? Vittoria dell’attrice che è rimasta appesa ance al buio e tra i “soliti botti”. Il piccoletto dal mantello rosso ha sfidato Sabrina Ferilli a farsi alzare a 8 metri da terra e fare quello ... (Superguidatv.it)