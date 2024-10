Anteprima24.it - Servizio Integrato rifiuti e legalità: confronto con l’Osservatorio

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRegionale sulla Gestione dei(ORGR), presieduto dal sen. Enzo De Luca, ha promosso su invito dell’Ente d’Ambito di Avellino la presentazione della «Carta dei diritti e dei doveri dell’utente nell’ambito deldi gestione deiurbani – Regione Campania». L’iniziativa ha l’obiettivo di approfondire le norme stabilite da un regolamento elaborato in attuazione della Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 “Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia die dell’economia circolare” e seguenti per tutelare l’interesse del cittadino a ricevere una corretta, trasparente e sostenibile gestione ambientale, di cui può diventare soggetto attivo. Il “e lain Campania” è, appunto, il tema dell’incontro in programma ad Avellino mercoledì 9 ottobre, dalle ore 16.