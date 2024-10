Serie C, il Pontedera cambia allenatore: arriva lo storico vice di Mazzone (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Pontedera ha esonerato Alessandro Agostini in seguito alla sconfitta per 2-1 sul campo del Carpi. La squadra toscana è terzultima in classifica Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ilha esonerato Alessandro Agostini in seguito alla sconfitta per 2-1 sul campo del Carpi. La squadra toscana è terzultima in classifica

