Serie A il Como regalerà una birra a ogni tifoso del Napoli in trasferta nella gara di ritorno

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Tramite un post sui social, ilha ringraziato pubblicamentee la sua gente per l’atmosfera vissuta al Maradona in occasione del match della settima giornata diA. “Il1907 desidera esprimere i suoi più sinceri ringraziamenti ale ai suoi tifosi per la splendida dimostrazione di sportività dimostrata dopo la partita di venerdì sera. L’atmosfera allo stadio Maradona e la reazione dei due tifosi dopo la partita sono state ineguagliabili” scrive il, che ha condiviso numerosi commenti positivi e di complimenti da parte dei tifosi partenopei. Infine, una particolare iniziativa in vista della partita di: “Il1907unadelinallo Stadio Giuseppe Sinigaglia nel febbraio 2025“.