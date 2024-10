Serie A 2024 2025 le quote | Inter favorita per lo scudetto Vlahovic per il titolo di capocannoniere

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) In occasione della seconda sosta nazionali, che arriva dopo sette giornate, è tempo di primi bilanci per quanto riguarda la. Secondo gli esperti Sisal, nonostante attualmente ci sia il Napoli al comando della classifica, è l’lanumero uno per lo. La vittoria dei nerazzurri è quotata a 1.80, mentre quella della squadra di Conte a 3.50. Seguono Juventus (5), Milan (12) e Atalanta (33), con Lazio e Roma più staccate (66). Più aperta la lotta per lo scettro di, che vede al momento Dusancome indiziato principale. La quota dell’attaccante della Juventus è pari a 4, mentre alle sue spalle ci sono Mateo Retegui dell’Atalanta e Romelu Lukaku del Napoli, entrambi a quota 5. Poco distanti i due bomber dell’, Lautaro Martinez e Thuram, a quota 6. Una vittoria a sorpresa di Artem Dovbyk della Roma, invece, pagherebbe 12.