Formiche.net - Satelliti cinesi sempre più luminosi. Una minaccia per l’astronomia globale?

Leggi tutta la notizia su Formiche.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Il lancio dei primidella costellazione cinese Qianfan ha sollevato preoccupazioni tra gli astronomi per la lorotà, nettamente superiore rispetto a quella di sistemi occidentali come Starlink. Questa nuova costellazione, che potrebbe arrivare a contare più di 14.000, rappresenta una sfida significativa per le attività di osservazione del cielo. Secondo uno studio pubblicato su arXiv da un gruppo di astronomi, i 18Qianfan lanciati ad agosto mostrano unatà che varia dalla magnitudine 8 quando sono bassi sull’orizzonte, fino a magnitudine 4 quando si trovano quasi direttamente sopra la testa. Questa intensità luminosa è sufficiente per renderli visibili a occhio nudo, superando il limite di magnitudine 6, che rappresenta la soglia di visibilità in condizioni di cielo scuro.