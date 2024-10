Sammy Basso, data e luogo dei funerali ancora da definire. I genitori: “Chiediamo riservatezza” (Di lunedì 7 ottobre 2024) I genitori di Sammy Basso, tramite l'Associazione Italiana Progeria, hanno fatto sapere che non sono stati ancora definiti data e luogo del funerale del 28enne: "Nel rispetto del nostro dolore, chiediamo gentilmente di concederci la riservatezza in questo difficile momento". Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Idi, tramite l'Associazione Italiana Progeria, hanno fatto sapere che non sono statidefinitidel funerale del 28enne: "Nel rispetto del nostro dolore, chiediamo gentilmente di concederci la riservatezza in questo difficile momento".

Fanpage.it - Sammy Basso, data e luogo dei funerali ancora da definire. I genitori: “Chiediamo riservatezza”

Sammy Basso è morto, aveva 28 anni. Era il più longevo malato di progeria. “Ha curato la sua malattia con la forza del sorriso” - È stato colto da un malore mentre si trovava a cena in un ristorante con amici. aveva fatto conoscere al mondo la malattia da cui era affetto. La famiglia: “Grati di aver condiviso il viaggio con lui. Ci ha insegnato che la vita va vissuta a pieno, nonostante gli ostacoli”. (Repubblica.it)

L’addio a Sammy Basso: “Mai pianto addosso, ci ha insegnato che vale sempre la pena di vivere con pienezza” - Sammy Basso è morto sabato mentre era al matrimonio di una coppia di amici. Il ricordo unanime di chi lo aveva conosciuto: "È volato in cielo un grande uomo che ci ha insegnato tanto. Era grato per quello che aveva e mai arrabbiato per quello che gli mancava".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Sammy Basso come è morto? Il malore al ristorante, la malattia, il viaggio recentissimo in Cina - Sammy Basso è morto. Il cuore del biologo veneto affetto da progeria ha smesso di battere ieri sera. Un malore mentre si trovava a cena con familiari ed amici a Villa Razzolini... (Ilmessaggero.it)