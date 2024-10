Roma, difende il nipote durante una lite tra 15enni: zio 25enne ucciso a coltellate, arrestato l'aggressore (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un venticinquenne è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato nella notte tra il 5 e il 6 ottobre in via Tineo, in zona Alessandrino, alla periferia di Roma. A quanto ricostruito dalla Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un venticinquenne è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato nella notte tra il 5 e il 6 ottobre in via Tineo, in zona Alessandrino, alla periferia di. A quanto ricostruito dalla

Leggo.it - Roma, difende il nipote durante una lite tra 15enni: zio 25enne ucciso a coltellate, arrestato l'aggressore

Roma, difende il nipote durante lite tra quindicenni: 25enne ucciso a coltellate, arrestato l'aggressore - Un venticinquenne è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato nella notte tra il 5 e il 6 ottobre in via Tineo, in zona Alessandrino, alla periferia di Roma. A quanto ricostruito dalla... (Leggi la notizia)

Difende il nipote durante una lite, ucciso a coltellate a Roma - Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. ilfaroonline. it è su GOOGLE NEWS. A quanto ricostruito dalla polizia, che ha arrestato l’aggressore, tutto è nato da una lite tra due quindicenni: il nipote ... (Leggi la notizia)

Roma, difende il nipote durante lite tra 15enni: ucciso a coltellate un 25enne - Un venticinquenne è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato nella notte tra il 5 e il 6 ottobre in via Tineo, in zona Alessandrino, alla periferia di Roma. A quanto ricostruito dalla... (Leggi la notizia)