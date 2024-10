Quando lo stupro è un’arma di guerra

Leggi tutta la notizia su Laverita.info

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Le donne sono le prime vittime dei conflitti. Ma da qualche tempo la violenza sessuale è diventata parte di una strategia per fiaccare i nemici nel morale. Come accadde proprio un anno fa in Israele.le sopraffazioni avvengono in certi contesti geopolitici, movimenti come il #MeToo non fiatano. Forse non tutte le vittime sono uguali? Così si perde credibilità. Parla la senatrice di Fdi Susanna Campione che ha presentato un ddl sul tema: «Potremo perseguire i criminalientreranno da noi, dovunque abbiano commesso le loro atrocità» Lo speciale contiene tre articoli.