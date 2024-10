Quando la gerarchia mangia la formazione (Di lunedì 7 ottobre 2024) Marina Capizzi * Le aziende, da decenni, usano la formazione come leva per accompagnare la propria crescita. Tipicamente, la formazione è destinata alla crescita professionale e manageriale di singoli individui. Si va avanti così, anche se molti problemi di fondo non si risolvono mai in barba all’innovazione tecnologica e alle frequenti riorganizzazioni. Ci riferiamo, ad esempio, alla lentezza strutturale delle organizzazioni, allo stress e alla demotivazione diffusi (gli ultimi dati Gallup dicono che, in Italia, solo l’8% degli impiegati dichiara di essere molto coinvolto dal proprio lavoro), alla scarsa attenzione ai clienti/utenti. Perché la formazione non riesce a fare la differenza su queste e molte altre criticità? La risposta è semplice. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Marina Capizzi * Le aziende, da decenni, usano lacome leva per accompagnare la propria crescita. Tipicamente, laè destinata alla crescita professionale e manageriale di singoli individui. Si va avanti così, anche se molti problemi di fondo non si risolvono mai in barba all’innovazione tecnologica e alle frequenti riorganizzazioni. Ci riferiamo, ad esempio, alla lentezza strutturale delle organizzazioni, allo stress e alla demotivazione diffusi (gli ultimi dati Gallup dicono che, in Italia, solo l’8% degli impiegati dichiara di essere molto coinvolto dal proprio lavoro), alla scarsa attenzione ai clienti/utenti. Perché lanon riesce a fare la differenza su queste e molte altre criticità? La risposta è semplice. (Quotidiano.net)

