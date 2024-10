Quifinanza.it - Prato, nel distretto tessile 18mila lavoratori e un export di quasi 2 miliardi

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Domenica 6 ottobre è iniziato uno sciopero che potremmo definire storico. Lo stop a oltranza è scattato in alcune aziende a conduzione cinese neldi, il più grande d’Europa, punto nevralgico del Made in Italy nel mondo. La denuncia di sfruttamento arriva potente. Operai costretti a lavorare, anche nei giorni festivi, su turni di 12 ore al giorno per 7 giorni alla settimana, senza riposo, per paghe irrisorie. Una prima vittoria è arrivata, ma non basta. Come annuncia orgoglioso il sindacato Sudd Cobas-Firenze, che ha organizzato il blocco, lo “strike day 8×5” ha “piegato” una prima stireria, Tang, dopo 24 ore di sciopero e picchetto: gli operai di questa fabbrica cinese hanno ottenuto contratti indeterminati 8×5 per tutti. Anche alla tessitura Sofia l’agitazione ha raggiunto il risultato: oggi isono rientrati in fabbrica con turni di 8 ore.