Poliziotto fuori servizio uccide un giovane a Crotone Poi viene linciato con un bastone

Un Poliziotto fuori servizio, di cui non si conoscono al momento le generalità, ha ucciso un giovane a Crotone, nel quartiere Lampanaro, sparando con la pistola d'ordinanza. L'agente, nella stessa occasione, è rimasto ferito in modo grave dopo essere stato linciato da alcune persone che hanno assistito all'omicidio. La vittima si chiamava Francesco Chimirri. Stando a una primissima ricostruzione appresa da Ilfattoquotidiano.it, la vittima avrebbe urtato l'auto dell'agente mentre era parcheggiata a Isola Capo Rizzuto, centro a una trentina di chilometri da Crotone. L'uomo a quel punto ha iniziato a inseguire la vettura di Chimirri. La vittima – che era un pizzaiolo – era bordo di un'auto con il padre e il Poliziotto li avrebbe affiancati con la sua vettura. Una volta giunti nel quartiere Lampanaro sarebbe nata una colluttazione.

