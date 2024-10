Ilfattoquotidiano.it - “Più diplomazia, servono colloqui di pace tra Kiev e Mosca”: lettera di tre leader regionali di Cdu e Spd (per avere i voti di Wagenknecht)

(Di lunedì 7 ottobre 2024) In un articolo a tre firme pubblicato dalla Frankfurter Allgemeine Zeitung nell’edizione on line il 3 ottobre il governatore della Sassonia Michael Kretschmer (Cdu), quello del Brandeburgo Dietmar Woidke (Spd) ed ildella Cdu in Turingia Mario Voigt hanno richiesto un impegno diretto del governo tedesco nel promuovereditra Ucraina e Russia. “Vogliamo un ruolo diplomatico più attivo per la Germania in stretto coordinamento con i suoi vicini e partner europei”. Tutti e tre devono corteggiare il Bsw di Sahrache è emerso dalle urne con un risultato a due cifre, ed ha posto come condizioni imprescindibili da ancorare nei preamboli degli accordi di coalizione la promozione di trattative diin Ucraina e il rifiuto al dispiegamento di missili a medio raggio statunitensi.