Picchia e preleva la compagna con la forza nei posti in cui si vedeva con gli amici: arrestato (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un uomo è stato arrestato perché accusato di aver aggredito la compagna, averla prelevata dai luoghi in cui si trovava con gli amici, minacciata e averle requisito il cellulare.

Fanpage.it - Picchia e preleva la compagna con la forza nei posti in cui si vedeva con gli amici: arrestato

