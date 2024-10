Formiche.net - Pechino aumenta l’età pensionabile. Tutti gli effetti economici

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Non solo l’Europa è alle prese con la questione delle pensioni. Per la prima volta dal 1950, la Cina pensa dire, che è una delle più basse nel mondo. Il motivo: ci sono sempre meno lavoratori, mentreil deficit delle risorse per pagare le pensioni. Così, il governo diha deciso di cambiare le normative e gli uomini non andranno più in pensione a 60 anni ma a 63 anni.per donne impegnate in mestiere manuali, invece, passa da 50 anni a 55 anni e per chi occupa posti amministrativi di ufficio da 55 anni a 58 anni. Secondo quanto riferito dall’emittente tedesca Deutsche Welle, le autorità cinesi prevedono un cambiamento progressivo nei prossimi 15 anni, partendo dal 2025. L’agenzia statale Xinhua ha confermato che le persone possono scegliere di ritardare il loro pensionamento fino a tre anni.