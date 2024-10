Palermo, ergastolo al boss Scotto per l’omicidio di Nino Agostino e della moglie. Il padre dell’agente aveva detto: “Taglierò la barba quando avrò giustizia” (Di lunedì 7 ottobre 2024) La decisione della corte d’assise, il poliziotto del commissariato San Lorenzo ucciso il 5 agosto 1989 era impegnato nella ricerca dei latitanti, ma venne tradito, non si sa ancora da chi Repubblica.it - Palermo, ergastolo al boss Scotto per l’omicidio di Nino Agostino e della moglie. Il padre dell’agente aveva detto: “Taglierò la barba quando avrò giustizia” Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) La decisionecorte d’assise, il poliziotto del commissariato San Lorenzo ucciso il 5 agosto 1989 era impegnato nella ricerca dei latitanti, ma venne tradito, non si sa ancora da chi

Attesa per oggi la sentenza del processo per l’omicidio dell’agente di polizia Nino Agostino e della moglie Ida Castelluccio - É attesa in giornata la sentenza del processo per l’omicidio dell’agente di polizia Nino Agostino e della moglie Ida Castelluccio, uccisi da un commando mafioso il 5 agosto del 1989 a Villagrazia di C ... (msn.com)

