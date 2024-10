Orio la Filcams-Cgil denuncia | Solo 14 persone per gestire 4 parcheggi dell’aeroporto con 27 600 passaggi al giorno

(Di lunedì 7 ottobre 2024)al Serio. Una lunga coda di auto ferme, in attesa di uscire daidial Serio. È l’1.36 di una notte di luglio. L’unico lavoratore del turno notturno impegnato atutti e quattro i parking di APCOA spa interni all’area dello scalo bergamasco è in difficoltà. Manda un video alla sindacalista, riferendo che in poche ore, in serata, ci sono stati 27 voli. “Nelle ore notturne è sempre più complicato lavorare in quei, qualsiasi cosa succeda diventa un’emergenza. I lavoratori di APCOA spa asi sentono sotto pressione da tempo, e infatti già un anno fa, nell’ottobre del 2023, abbiamo presentato la prima segnalazione all’azienda”, racconta Cristina Guerinoni della segreteria provinciale delladi Bergamo. (Bergamonews.it)