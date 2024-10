Occhi, le tecniche estetiche per ringiovanire lo sguardo, quando servono e a chi (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il primo sguardo è importante. Eccome. Ed anche dopo un battito di ciglia, fissando una persona negli Occhi, si può esplorare il suo mondo interno. Per questo, a prescindere dal colore e dalle fattezze, l’Occhio è una sorta di finestra su gli altri e su ciò che ci circonda. Ma è anche uno dei primi punti che richiamano attenzione. Così, sulla scorta di quanto emerso al recente congresso della Società Italiana di Medicina Estetica (SIME), proviamo a mettere in fila alcune delle principali caratteristiche che possono in qualche modo andare ad influire, ovviamente in senso positivo, sull’immagine del nostro contorno Occhi, nell’ambito ovviamente dello studio globale del viso. L’importante, come ricordano gli specialisti, è non concentrarsi solo su un particolare. E soprattutto, ciò che conta è affidarsi a mani esperte. Dilei.it - Occhi, le tecniche estetiche per ringiovanire lo sguardo, quando servono e a chi Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il primoè importante. Eccome. Ed anche dopo un battito di ciglia, fissando una persona negli, si può esplorare il suo mondo interno. Per questo, a prescindere dal colore e dalle fattezze, l’o è una sorta di finestra su gli altri e su ciò che ci circonda. Ma è anche uno dei primi punti che richiamano attenzione. Così, sulla scorta di quanto emerso al recente congresso della Società Italiana di Medicina Estetica (SIME), proviamo a mettere in fila alcune delle principali caratteristiche che possono in qualche modo andare ad influire, ovviamente in senso positivo, sull’immagine del nostro contorno, nell’ambito ovviamente dello studio globale del viso. L’importante, come ricordano gli specialisti, è non concentrarsi solo su un particolare. E soprattutto, ciò che conta è affidarsi a mani esperte.

Castiglion Fibocchi - antichi oggetti della vita quotidiana : “Uno sguardo al passato” - L'articolo Castiglion Fibocchi, antichi oggetti della vita quotidiana: “Uno sguardo al passato” proviene da Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti. . (Lortica.it)

Lady Gaga - occhi magnetici e sguardo seducente in “Joker – Folie À Deux” : come ricrearlo - Questa tonalità dona profondità agli occhi, accentuandone la naturale bellezza con un tocco di modernità. LADY GAGA INCANTA IN “JOKER: FOLIE À DEUX”: COME RICREARE IL SUO SGUARDO MAGNETICO CON LE LENTI A CONTATTO COLORATE DESÌO Lady Gaga torna sul grande schermo nel tanto atteso “Joker: Folie à ... (361magazine.com)

Contorno occhi : attenzione necessaria per uno sguardo fresco - . (Adnkronos) – In collaborazione con: Leolytics Il contorno occhi è una delle aree più delicate del viso, e prendersene cura è essenziale per mantenere uno sguardo fresco e luminoso. La pelle intorno agli occhi è più sottile e sensibile rispetto ad altre parti del viso, rendendola ... (Webmagazine24.it)