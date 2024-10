Noto bar tabacchi assaltato nella notte: rubati migliaia di euro di merce (Di lunedì 7 ottobre 2024) Domenica scorsa, alle prime luci dell'alba, un Noto bar tabacchi di Volla è stato assaltato da una banda di ladri. Alle 5.20 alcuni banditi, dopo aver divelto la serranda, si sono indotti all’interno dell’esercizio commerciale facendo man bassa di tabacchi e portando via il registratore di cassa Napolitoday.it - Noto bar tabacchi assaltato nella notte: rubati migliaia di euro di merce Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Domenica scorsa, alle prime luci dell'alba, unbardi Volla è statoda una banda di ladri. Alle 5.20 alcuni banditi, dopo aver divelto la serranda, si sono indotti all’interno dell’esercizio commerciale facendo man bassa die portando via il registratore di cassa

