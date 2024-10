Nobel per la Medicina 2024 a Victor Ambros e Gary Ruvkun: le loro scoperte sul microRNA (Di lunedì 7 ottobre 2024) Victor Ambros e Gary Ruvkun hanno vinto il Premio Nobel per la Medicina nel 2024. Il motivo? Hanno scoperto il microRNA, una piccolissima molecola che svolge un ruolo cruciale nella regolazione genica. Questo processo permette alle cellule di selezionare quali geni attivare e quali “silenziarsi”, in modo che possano svolgere correttamente la loro funzione. Ogni cellula ha lo stesso patrimonio genetico, ma grazie al microRNA può scegliere quali istruzioni eseguire in base al suo ruolo specifico.Leggi anche: Mammografi, risonanze e Tac vecchi: “Esami alterati”. Ecco dove sono, allarme sanità in Italia Una collaborazione dagli anni Ottanta Victor Ambros, nato nel 1953 nel New Hampshire, e Gary Ruvkun, nato nel 1952 in California, lavorano da decenni insieme. La loro collaborazione risale agli anni ’80, quando studiavano un piccolo verme, il “C. Thesocialpost.it - Nobel per la Medicina 2024 a Victor Ambros e Gary Ruvkun: le loro scoperte sul microRNA Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)hanno vinto il Premioper lanel. Il motivo? Hanno scoperto il, una piccolissima molecola che svolge un ruolo cruciale nella regolazione genica. Questo processo permette alle cellule di selezionare quali geni attivare e quali “silenziarsi”, in modo che possano svolgere correttamente lafunzione. Ogni cellula ha lo stesso patrimonio genetico, ma grazie alpuò scegliere quali istruzioni eseguire in base al suo ruolo specifico.Leggi anche: Mammografi, risonanze e Tac vecchi: “Esami alterati”. Ecco dove sono, allarme sanità in Italia Una collaborazione dagli anni Ottanta, nato nel 1953 nel New Hampshire, e, nato nel 1952 in California, lavorano da decenni insieme. Lacollaborazione risale agli anni ’80, quando studiavano un piccolo verme, il “C.

Nobel per la Medicina agli americani Ambros e Ruvkun : cosa sono i microRna scoperti dai due studiosi - Il legame dei microRna porta all’inibizione della sintesi proteica o alla degradazione degli mRna. Ora è noto che il genoma umano codifica per oltre mille microRna. I risultati furono pubblicati nel 1993 in 2 articoli sulla rivista ‘Cell’, accolti – si ricorda nella nota del Nobel Prize – con un ... (Secoloditalia.it)

Nobel Medicina - il premio ai microRna : evidenziatori nel manuale d’istruzioni delle cellule - Ma la macchina perfetta del nostro organismo è un 'melting […]. Sono oltre mille e hanno un ruolo cruciale nella regolazione dei geni e nel modo in cui gli organismi si sviluppano e funzionano In ogni cellula del corpo umano c'è un 'kit' completo e universale: lo stesso set di geni, lo stesso set ... (Sbircialanotizia.it)

Premio Nobel per la Medicina 2024 assegnato ad Ambros e Ruvkun per la scoperta rivoluzionaria del microRNA - it. Questo principio chiave regola il modo in cui viene attivata e disattivata l’attività dei geni, giocando un ruolo cruciale nello sviluppo e nel funzionamento degli organismi viventi. Il Premio Nobel per la Medicina del 2024 è stato assegnato a Victor Ambros e Gary Ruvkun, due scienziati ... (Dailynews24.it)