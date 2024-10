Thesocialpost.it - Napoli, operaio muore nel porto travolto da mezzo meccanico

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Un altro tragico incidente sul lavoro si è verificato aldi, dove undi 60 anni, Antonio Nazzaro, impiegato presso la Magazzini Generali Spa, ha perso la vita dopo essere statoda un. La notizia è stata diffusa dalla segreteria della Filt Cgile Campania, che ha espresso il proprio cordoglio e indignazione per l’accaduto.Leggi anche: Orbetello, trovati due cadaveri nel giardino di una casa: sono mamma e figlio “Siamo in attesa che gli organi preposti facciano chiarezza sulla dinamica”, ha dichiarato Angelo Lustro, segretario generale della Filt Cgile Campania. “Certo è che non si può morire lavorando”. Lustro ha sottolineato come questa tragedia sia solo l’ultima di una lunga serie che ha colpito non solo i lavoratori deldi, ma anche quelli di Salerno e Castellammare di Stabia.