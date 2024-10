Musetti perde con Goffin a Shanghai giocando in un campo di allenamento e senza copertura televisiva (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lorenzo Musetti fuori dall’Atp di Shanghai in corso. L’azzurro, n. 18 del mondo, ha perso in tre set contro il belga David Goffin, n. 66. Dopo aver superato facilmente il primo set con il punteggio di 6-1, il tennista italiano ha complicato tutto nel secondo perso ai tie break 6-7 (6-8), per poi affondare nettamente nel terzo, chiuso sul 2-6 a vantaggio del belga. Stanno facendo discutere però le condizioni a dir poco originali in cui il tennista italiano ha dovuto disputare il suo match Musetti perde in rimonta da Goffin a Shanghai: l’azzurro esce subito di scena, venendo sconfitto dal belga in una partita giocata INDOOR, in un campo senza copertura televisiva. pic.twitter. Ilnapolista.it - Musetti perde con Goffin a Shanghai giocando in un campo di allenamento e senza copertura televisiva Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lorenzofuori dall’Atp diin corso. L’azzurro, n. 18 del mondo, ha perso in tre set contro il belga David, n. 66. Dopo aver superato facilmente il primo set con il punteggio di 6-1, il tennista italiano ha complicato tutto nel secondo perso ai tie break 6-7 (6-8), per poi affondare nettamente nel terzo, chiuso sul 2-6 a vantaggio del belga. Stanno facendo discutere però le condizioni a dir poco originali in cui il tennista italiano ha dovuto disputare il suo matchin rimonta da: l’azzurro esce subito di scena, venendo sconfitto dal belga in una partita giocata INDOOR, in un. pic.twitter.

