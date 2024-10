Morto sui binari, centinaia di persone ai funerali di Attilio Franzini (Di lunedì 7 ottobre 2024) Bologna, 7 ottobre 2024 – Una piazza, quella di San Giovanni, a Formia che, ieri pomeriggio, era straripante di persone per l’ultimo doloroso saluto ad Attilio Franzini. Il trasfertista 47enne, originario di Formia per l’appunto, è Morto, alle prime luci dell’alba di venerdì, alla stazione ferroviaria di San Giorgio di Piano, investito da un Intercity Notte che proveniva da Roma. Sulle dinamiche dell’incidente mortale ci sono ancora molti dubbi che la Polfer di Bologna sta cercando di chiarire. Quel che è certo è che Franzini, insieme ad una quindicina di colleghi ancora sotto choc, era lì per la Salcef spa di Roma per fare lavori di manutenzione sul binario 3 della stazione di San Giorgio. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Bologna, 7 ottobre 2024 – Una piazza, quella di San Giovanni, a Formia che, ieri pomeriggio, era straripante diper l’ultimo doloroso saluto ad. Il trasfertista 47enne, originario di Formia per l’appunto, è, alle prime luci dell’alba di venerdì, alla stazione ferroviaria di San Giorgio di Piano, investito da un Intercity Notte che proveniva da Roma. Sulle dinamiche dell’incidente mortale ci sono ancora molti dubbi che la Polfer di Bologna sta cercando di chiarire. Quel che è certo è che, insieme ad una quindicina di colleghi ancora sotto choc, era lì per la Salcef spa di Roma per fare lavori di manutenzione sulo 3 della stazione di San Giorgio. (Ilrestodelcarlino.it)

