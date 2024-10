Moda sostenibile, riuso, creatività: all'Almagià si celebrano dieci anni di Garage Sale (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sabato 12 e domenica 13 ottobre Garage Sale torna per il primo e atteso appuntamento della stagione autunnale con i suoi vivaci stand alle Artificerie Almagia? di Ravenna. Dalle 10 alle 19, l’evento ravennate dedicato all’usato di qualita? e alle produzioni indipendenti trasformera? l'area Ravennatoday.it - Moda sostenibile, riuso, creatività: all'Almagià si celebrano dieci anni di Garage Sale Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sabato 12 e domenica 13 ottobretorna per il primo e atteso appuntamento della stagione autunnale con i suoi vivaci stand alle Artificerie Almagia? di Ravenna. Dalle 10 alle 19, l’evento ravennate dedicato all’usato di qualita? e alle produzioni indipendenti trasformera? l'area

A Cervia torna il “Garage Sale” : il festival del vintage e seconda mano dedicato al riuso - Una grande attenzione è riservata ai più piccoli con diverse iniziative e attività a cura della libreria per ragazzi Bubusettete. Cervia (Ravenna), 3 agosto 2024 – Torna oggi e domani Garage Sale, il market dedicato al riuso e alle produzioni indipendenti, con un secondo appuntamento a Cervia e in ... (Ilrestodelcarlino.it)

Insospettabile follia - come finisce? Spiegazione del finale di Deadly garage sale - Un evento tragico che Trudee sfrutta per incastrare Candice e portare a termine la sua vendetta. Un piano che va storto,causando la morte di Pete e accendendo in Trudee un desiderio di vendetta inesorabile. Un film che esplora le zone grigie dell’animo umano, dove vendetta, inganno e ricerca di ... (Nonsolo.tv)

Guild Garage Group Announces 10th Partnership with PDQ Doors - Guild Garage Group ("Guild"), an alliance of residential garage door service companies focused on replacement, repair and installation, has announced the completion of its 10th partnership with PDQ ... (lelezard.com)

25 lock up garages in Bradwell set to be auctioned off - Three blocks of garages that are accessed via a private driveway in Great Yarmouth are set to be auctioned off this month. (greatyarmouthmercury.co.uk)

The £1m Lake District bungalow with hot tub and room for four cars - A bungalow 'offering luxurious, modern living' is up for sale in the Lake District at £1,000,000. The exceptional property in Windermere is made from local stonework and comes with a hot tub, ... (thewestmorlandgazette.co.uk)