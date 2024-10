Mo: Formentini, '7 ottobre un anno dopo, Lega non dimentica' (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "7 ottobre, un anno dopo: ricordiamo chi ha perso la vita trucidato, torturato, stuprato, chi è stato rapito ed è ancora nelle mani di Hamas. La Lega non dimentica la strage compiuta dai terroristi islamici. Con Israele che fronteggia una minaccia esistenziale da parte di terroristi che hanno come unico obiettivo distruggerlo, annientarlo. Toccante ieri il ricordo di Matteo Salvini sul prato di Pontida. Volti di militanti leghisti scomparsi e delle vittime dell'ignobile attacco di un anno fa scorrevano sul video, consapevoli che siamo tutti parte di un'unica comunità sotto attacco: l'Occidente". Così il vicepresidente della commissione Affari esteri, il deputato della Lega Paolo Formentini. Liberoquotidiano.it - Mo: Formentini, '7 ottobre un anno dopo, Lega non dimentica' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "7, un: ricordiamo chi ha perso la vita trucidato, torturato, stuprato, chi è stato rapito ed è ancora nelle mani di Hamas. Lanonla strage compiuta dai terroristi islamici. Con Israele che fronteggia una minaccia esistenziale da parte di terroristi che hcome unico obiettivo distruggerlo, annientarlo. Toccante ieri il ricordo di Matteo Salvini sul prato di Pontida. Volti di militanti leghisti scomparsi e delle vittime dell'ignobile attacco di unfa scorrevano sul video, consapevoli che siamo tutti parte di un'unica comunità sotto attacco: l'Occidente". Così il vicepresidente della commissione Affari esteri, il deputato dellaPaolo

