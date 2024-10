Mezzanotte (Managerialia): "Oltre 450 donne in short list Women on Board pronte per cda" (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (Adnkronos/Labitalia) - “Questa nuova edizione nasce dall'esigenza di dar seguito alle tante sollecitazioni che abbiamo ricevuto dalle manager che hanno frequentato già Women on Board e che vogliono continuare a studiare e formarsi nonché da chi affronterà questo percorso per la prima volta. Oggi sono Oltre 450 le professioniste nella nostra short list pronte per entrare nelle governance di aziende pubbliche e private ma soprattutto nelle Pmi in tutte le regioni italiane”. Così Cristina Mezzanotte, presidente di Manageritalia Emilia-Romagna, intervenendo alla presentazione alla Camera dei Deputati della terza edizione di 'Women on Board', il progetto ideato e promosso, sin dal 2022, da Manageritalia, Federmanager, Aidp e Hub del Territorio Ets, e di cui è co-ideatrice. Liberoquotidiano.it - Mezzanotte (Managerialia): "Oltre 450 donne in short list Women on Board pronte per cda" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (Adnkronos/Labitalia) - “Questa nuova edizione nasce dall'esigenza di dar seguito alle tante sollecitazioni che abbiamo ricevuto dalle manager che hanno frequentato giàone che vogliono continuare a studiare e formarsi nonché da chi affronterà questo percorso per la prima volta. Oggi sono450 le professioniste nella nostraper entrare nelle governance di aziende pubbliche e private ma soprattutto nelle Pmi in tutte le regioni italiane”. Così Cristina, presidente di Manageritalia Emilia-Romagna, intervenendo alla presentazione alla Camera dei Deputati della terza edizione di 'on', il progetto ideato e promosso, sin dal 2022, da Manageritalia, Federmanager, Aidp e Hub del Territorio Ets, e di cui è co-ideatrice.

