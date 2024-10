Medioriente | razzi contro Tel Aviv Hamas rivendica

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (LaPresse) – Sirene d’allarme suonano a Tele in altre località del centro di Israele per un lancio didalla Striscia di Gaza poito da. Lo riporta The Times of Israel. Le forze israeliane di difesa (Idf) hanno confermato il lancio e stanno verificando eventuali danni anche se non ci sono, al momento, notizie di feriti. L’esercito israeliano aveva avvertito sulla possibilità chetentasse di colpire Telnell’anniversario dell’attacco del 7 ottobre 2023.