Medioriente Hamas rivendica lancio razzi da Gaza verso Israele

(Di lunedì 7 ottobre 2024) In tuttoalle sono cominciate le commemorazioni dell’attacco del 7 ottobre che ha scatenato la guerra acelebra il 7 ottobre definendolo un “attacco glorioso”. Venti di guerra anche sull’Iran con Teheran che prima cancella tutti i voli ma poi revoca lo stop. IN AGGIORNAMENTOannuncia morte di ostaggio, suo corpo aIl comune di Petah Tikva ha annunciato che l’ostaggio israeliano, Idan Shtivi, 28 anni, è stato assassinato il 7 ottobre al festival musicale Nova di Reim e il suo corpo è trattenuto a. Idan Shetewi lascia i genitori, Eli e Dalit, tre fratelli e il compagno, Stav. Secondo l’Hostages and Missing Families Forum, “Idan amava la natura, la fotografia e gli animali. Aveva un legame speciale con i cani e stava per iniziare il suo secondo anno di studi in sostenibilità e governance alla Reichman University. (Lapresse.it)