Maltempo in Toscana Lombardia e Liguria Scatta l' allarme

AGI - Sale l'allerta in Liguria che da stasera alle 22 diventa arancione su tutta la regione - massimo grado per temporali - e dalle 12 di domani sarà rossa sui bacini grandi del levante, quindi zona Spezzino. Lo ha annunciato l'Arpal. Le precipitazioni più forti sono attese a partire da questa notte e andranno avanti fino a martedì sera, prima di una tregua umida mercoledì e del nuovo passaggio perturbato di giovedì, legato all'arrivo dell'attuale uragano Kirk che raggiungerà l'Europa interessando marginalmente anche il Nord Italia.

