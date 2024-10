Terzotemponapoli.com - Magoni: “La rosa del Napoli è di altissimo livello”

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Oscar, ex calciatore del, è intervenuto a Teleclubitalia durante ClubAll News. Queste le sue parole: “Ladelè di. Conte in questo momento ha un solo problema che è quello di giocare ad 11 perché le scelte a disposizione sono veramente tante, con unaveramente forte, ma il vero di capolavoro di Conte è stato quello di cambiare la mentalità della squadra e l’ambiente dai tifosi, alla società e adesso la squadra ha una convinzione e una determinazione che può fare la differenza anche dopo un’annata disastcome quella dello scorso e gente come Anguissa e Di Lorenzo sembrano anche più forti delle loro stagioni precedenti. Io ho lasciato Bologna in A per raggiungere ilin B. Poi ho trovato una situazione disastsocietaria e xomplici anche le pressioni non è stato facile ma è una scelta che rifarei ancora.