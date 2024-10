Lotta Scudetto, Selvaggi boccia la Juventus: ecco perchè resta dietro Inter e Napoli (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Alla fine credo che il pareggio sia un risultato giusto. La Juve ha fatto meglio, ma deve rivedere qualcosa: una squadra che vuole competere per vincere lo Scudetto non può farsi rimontare dopo essere passata in vantaggio“. È quanto dichiarato Franco Selvaggi, ex attaccante del Cagliari e campione del mondo, ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, sul punto conquistato dalla squadra sarda sul campo della Juventus. Sulla Lotta per lo Scudetto “non dovendosi preoccupare delle coppe – aggiunge Selvaggi – il Napoli è avvantaggiato. Credo sarà un duello tra Inter e Napoli, sono le squadre più solide e competitive. Per ora escludo la Juve, è una squadra zeppa di giovani che hanno bisogno di maturare attraverso l’esperienza del campo. Siamo ancora all’inizio, ma a mio avviso Inter e Napoli potrebbero arrivare fino alla fine“. Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Alla fine credo che il pareggio sia un risultato giusto. La Juve ha fatto meglio, ma deve rivedere qualcosa: una squadra che vuole competere per vincere lonon può farsi rimontare dopo essere passata in vantaggio“. È quanto dichiarato Franco, ex attaccante del Cagliari e campione del mondo, ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, sul punto conquistato dalla squadra sarda sul campo della. Sullaper lo“non dovendosi preoccupare delle coppe – aggiunge– ilè avvantaggiato. Credo sarà un duello tra, sono le squadre più solide e competitive. Per ora escludo la Juve, è una squadra zeppa di giovani che hanno bisogno di maturare attraverso l’esperienza del campo. Siamo ancora all’inizio, ma a mio avvisopotrebbero arrivare fino alla fine“.

Calcioweb.eu - Lotta Scudetto, Selvaggi boccia la Juventus: ecco perchè resta dietro Inter e Napoli

