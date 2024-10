LIVE Cobolli-Wawrinka 6-6, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: si va al tiebreak (Di lunedì 7 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Ancora un ace per lo svizzero. 4-2 Ace Wawrinka. 4-1 Lungo il dritto in slice dell’elvetico. 3-1 Pizzica la riga di fondo l’accelerazione di rovescio di Cobolli. 2-1 Ottima prima per Wawrinka. 2-0 Grandioso passante lungolinea di dritto di Cobolli! Punto stellare. 1-0 Cobolli fa i chilometri in difesa e poi al momento utile piazza il dritto vincente. 6-6 GAME Wawrinka! Servizio e dritto vincente per l’ex numero 3 al mondo, si va al tiebreak. 40-0 Secondo ace consecutivo per l’elvetico. 30-0 Ace Wawrinka. 15-0 Servizio e dritto vincente per Wawrinka. 6-5 GAME Cobolli! Sbaglia la direzione dell’attacco di dritto Wawrinka, Cobolli lo punisce con il passante incrociato. V-40 Punto strepitoso vinto da Cobolli, il quale chiude lo scambio con la volee di rovescio. 40-40 Esce il tentativo di rovescio lungolinea del romano. Oasport.it - LIVE Cobolli-Wawrinka 6-6, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: si va al tiebreak Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3 Ancora un ace per lo svizzero. 4-2 Ace. 4-1 Lungo il dritto in slice dell’elvetico. 3-1 Pizzica la riga di fondo l’accelerazione di rovescio di. 2-1 Ottima prima per. 2-0 Grandioso passante lungolinea di dritto di! Punto stellare. 1-0fa i chilometri in difesa e poi al momento utile piazza il dritto vincente. 6-6 GAME! Servizio e dritto vincente per l’ex numero 3 al mondo, si va al. 40-0 Secondo ace consecutivo per l’elvetico. 30-0 Ace. 15-0 Servizio e dritto vincente per. 6-5 GAME! Sbaglia la direzione dell’attacco di drittolo punisce con il passante incrociato. V-40 Punto strepitoso vinto da, il quale chiude lo scambio con la volee di rovescio. 40-40 Esce il tentativo di rovescio lungolinea del romano.

LIVE Cobolli-Wawrinka 4-3 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : si prosegue senza break nel primo set - 30-15 Ottima uscita con il dritto lungolinea di Cobolli. 15-15 Straordinaria uscita lungolinea con il rovescio di Cobolli, non rimane in campo il recupero dell’avversario. 14. 39 Purtroppo termina l’avventura di Matteo Berrettini a Shanghai: il romano ha perso la sua sfida di secondo turno con ... (Oasport.it)

LIVE Coppa Bernocchi 2024 in DIRETTA : Pinarello rimane in testa - dietro Sivakov - L’affermazione di ieri nell’Agostoni è qualcosa di concreto. 14. 39 Livello altissimo per la startlist. 08 Fase di discesa, mentre abbiamo superato i -60 dal traguardo. 13. 13. 13: Meno di cento chilometri al traguardo. 15. 15. 13. 14. 30. 02 150 chilometri al traguardo. 14. 23 Si è ... (Oasport.it)

LIVE – Cobolli-Wawrinka 4-4 - secondo turno Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - 4-4 PRIMO SET – Cobolli incassa agevolmente il settimo game. 14. 3-2 PRIMO SET – Wawrinka rischia qualcosa sul 30-30, ma se la cava grazie alla prima di servizio. A breve i due giocatori scenderanno in campo. I due giocatori sono pianificati come secondo match della sessione serale dalle ore 12. ... (Sportface.it)