LIVE Cobolli-Wawrinka 2-1 ATP Shanghai 2024 in DIRETTA | inizio rapido

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 40-15 Ancora un punto rapido con la prima per il numero 30 al mondo. 30-15 Vincente il servizio in slice dell'azzurro. 15-15 Lunga la risposta di Wawrinka sulla seconda di Cobolli. 0-15 Non passa il rovescio di Cobolli. 2-2 GAME Wawrinka! Tiene la battuta il classe 1985 con un ace. 40-30 Il nastro devia nel campo di Cobolli il dritto giocato dall'azzurro. 30-30 Sbaglia in uscita dal servizio lo svizzero col rovescio. 30-15 Passa il dritto in contropiede di Wawrinka. 15-15 Straordinaria uscita lungolinea con il rovescio di Cobolli, non rimane in campo il recupero dell'avversario. 15-0 Sbaglia con il dritto Cobolli. 2-1 GAME Cobolli! Non rimane in campo per millimetri la volee in avanzamento di rovescio dell'elvetico. 40-0 Prima vincente per l'azzurro. 30-0 Super accelerazione con il dritto di Wawrinka, ma la palla è out.

