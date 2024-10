Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 ottobre: la rassegna stampa (Di lunedì 7 ottobre 2024) L'anniversario della strage del 7 ottobre in Israele e il bilancio dopo 1 anno di guerra a Gaza e nel Medioriente, l'internazionale sovranista riunita a Pontida alla festa della Lega e le ultime novità sulla manovra finanziaria sono tra le notizie in apertura più riprese dai maggiori giornali nazionali. Poi ancora, la morte di Sammy Basso, le partite di serie A e il MotoGp col trionfo di Pecco Bagnaia (Di lunedì 7 ottobre 2024) L'anniversario della strage del 7in Israele e il bilancio dopo 1 anno di guerra a Gaza e nel Medioriente, l'internazionale sovranista riunita a Pontida alla festa della Lega e le ultime novità sulla manovra finanziaria sono tra le notizie in apertura più riprese dai maggiori giornali nazionali. Poi ancora, la morte di Sammy Basso, le partite di serie A e il MotoGp col trionfo di Pecco Bagnaia (Tg24.sky.it)

Prime pagine 7 ottobre: Juve, manca un vice Vlahovic. Milan a fondo. Inter: Conte, arriviamo - Il posticipo Fiorentina-Milan ha chiuso la settima giornata di campionato in Serie A, che vede il Napoli di Conte ancora primo in classifica. Ora c'... (Calciomercato.com)

Le prime pagine dei giornali di oggi, lunedì 7 ottobre 2024 GALLERY - Il posticipo Fiorentina-Milan ha chiuso la settima giornata di campionato in Serie A, che vede il Napoli di Conte ancora primo in classifica. Ora c'... (Calciomercato.com)

La guida di GQ per non perdersi le migliori offerte dell'Amazon Prime Day di Ottobre 2024, che sta per iniziare - Cronografo AR2482 (43 mm)€369. Jeans slim€150. Nella sua declinazione blu, o bianca, o marrone, o nera, etc etc. Il Prime Day di Ottobre 2024 sarà nelle giornate dell'8 e del 9 Ottobre, come l'app di Amazon ci sta ricordando ormai da qualche tempo ogni volta che la utilizziamo. Anche sul ... (Gqitalia.it)