Le pagelle di Torres-Arezzo 0-2. Ogunseye goleador, bene Coccia e Chierico (Di lunedì 7 ottobre 2024) Le pagelle di Torres-Arezzo.TROMBINI 6.5 Poca roba cui badare, quasi tutta nel finale di partita. Vola come un gatto sulla punizione di Fischnaller, domina l'area piccola e blinda quella porta dove un anno fa arrostì il 2-2, beccando gol da Mastinu, in uno dei pochi errori eclatanti che

Arezzonotizie.it - Le pagelle di Torres-Arezzo 0-2. Ogunseye goleador, bene Coccia e Chierico

