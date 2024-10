“L’amore non lo vede nessuno”, il “giallo esistenziale” di Grasso (Di lunedì 7 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “È un giallo esistenziale”: definisce così Giovanni Grasso il suo ultimo libro “L’amore non lo vede nessuno”, presentato all’Auditorium Parco della Musica a Roma. “Volevo un romanzo che indagasse all’interno dell’essere umano, delL’amore, del perdono, del peccato e della fallibilità degli uomini, più che sul colpevole”, spiega il giornalista e scrittore. xl5/fsc/mrv Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - “L’amore non lo vede nessuno”, il “giallo esistenziale” di Grasso Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “È un”: definisce così Giovanniil suo ultimo libro “non lo”, presentato all’Auditorium Parco della Musica a Roma. “Volevo un romanzo che indagasse all’interno dell’essere umano, del, del perdono, del peccato e della fallibilità degli uomini, più che sul colpevole”, spiega il giornalista e scrittore. xl5/fsc/mrv Unlimited News - Notizie dal mondo

