L’amicizia uomo-donna non esiste

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Una cosa è certa,non. Giacché messi accanto, lui e lei, son sempre paglia vicino al fuoco (se non a patto d’una leggera antipatia fisica). Ma ecco che adesso, un fatto inaspettato, non ancora accantonato, ci costringe a una riflessione. Avete presente, no? Giorgia Meloni a New York, la presidente del Consiglio, sul palco dello Ziegfeld Ballroom, che riceve il Global Citizen Award. A consegnarlo è Elon Musk, capo di Tesla e SpaceX, con tanto di baci, abbracci e complimenti – in un’aura di elettrica complicità – alla premier. “Più bella dentro che fuori”, diceva Elon (in stile Cav. con Rosy Bindi ma al contrario); “Giorgiaonesta”, le ripeteva (a metà tra il grillismo e lo stilnovismo); “Giorgiaautentica” e “Giorgia riflessiva” e ci mancava solo “Giorgia segno del Capricorno” per un calcolo d’affinità zodiacale da buon esperto di astri. (Ilfoglio.it)