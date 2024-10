La storia di Souleymane recensione | ritmo e sostanza per un film profondamente attuale

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Boris Lojkine ci porta in una frenetica Parigi, seguendo le notti infinte di un rider. Grande tono, grande sound design, e necessaria rilevanza sociale. Al cinema dall'11 ottobre. Ladiè unestremamente cinematico, oltre essere socialmente e politicamente rilevante. Non c'è un attimo di tregua, il respiro si restringe, l'atmosfera diventa inarrestabile, forsennata. C'è uno studio scenico ben definito, e organizzato al meglio dal regista, Boris Lojkine, che torna a parlare di migranti e sopravvivenza dopo il suod'esordio, Hope, uscito ormai dieci anni fa. Ladi, presentato nella sezione Un Certain Regard di Cannes 2024, tra l'altro si aggancia ad una nuova narrativa europea (oggi certo più vivida rispetto alla sempre più sbiadita narrativa statunitense), che non rinuncia alla "spettacolarità "