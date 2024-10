La notte di Saturno a Prato | serata osservativa del pianeta che sta perdendo gli anelli

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 – Occhi puntati al cielo per osservare, e non solo. Si prospetta dunque come un’affascinantecon l’associazione Polaris quella in programma venerdì 11 ottobre, come sempre con inizio alle ore 21.30. L’appuntamento è al Museo Italiano di Scienze Planetarie. Protagonista il “Signore senza”, cioè, che si appresta, seguendo il suo ciclo orbitale, a perdere i famosi. Grazie al telescopio si potrà fare l’osservazione lunare e di alcuni oggetti di cielo profondo, tra cui il doppio ammasso del Perseo e la galassia di Andromeda. Sono due le postazioni per la visione diretta al telescopio e c’è anche una proiezione live. Non manca l’attività divulgativa, coi partecipanti che saranno accompagnati dai membri dell'associazione Polaris.