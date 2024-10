La figura di Matteotti a tutto tondo nel libro di Mirko Grasso

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Firenze, 7 ottobre 2024 – Nel centenario dell'assassinio di Giacomoil 9 ottobre, alle ore 17, alla Società di mutuo soccorso di Rifredi in via Vittorio Emanuele II a Firenze sarà presentato ildi“L'oppositore.contro il fascismo” (Carocci Editore 2024). In programma un dibattito che vedrà gli interventi dell'autore e del presidente della Fondazione Rosselli Valdo Spini: previste anche le riflessioni di Fabio Bertini, Marino Biondi e Ariane Landuyt. L'iniziativa è organizzata dalla Fondazione Rosselli, dalla Fondazione Ernesto Rossi-Gaetano Salvemini e dal circolo Piero Gobetti. Il saggio diè uno dei più originali sul tema perché ricostruisce il percorso didi militante amministratore e organizzatore socialista nel suo Polesine. Un ritratto adi un coraggioso combattente per la democrazia e la giustizia.