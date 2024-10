La corsa contro il tempo degli abitanti che devono lasciare le Vele di Scampia: “Non ci affittano casa, andremo a vivere in strada?” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nelle Vele di Scampia dopo la tragedia ora è emergenza abitativa. Il cedimento di un ballatoio lo scorso 23 luglio ha causato la morte di 3 persone e il ferimento di altre 12 (tra cui 7 bambini), ma ha pure riacceso i riflettori sulla pericolosità delle tre strutture ancora in piedi e sulle centinaia di famiglie indigenti che ci abitano in attesa di un alloggio dignitoso. I controlli effettuati ad agosto hanno confermato ciò che appare evidente ad occhio nudo ormai da almeno un decennio. Un degrado strutturale tale da imporre immediatamente lo sgombero della Vele celeste, quella del crollo. Circa tre settimane fa sono stati notificati anche i primi 50 sfratti per gli abitanti delle altre due Vele, la rossa e la gialla. Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nelledidopo la tragedia ora è emergenza abitativa. Il cedimento di un ballatoio lo scorso 23 luglio ha causato la morte di 3 persone e il ferimento di altre 12 (tra cui 7 bambini), ma ha pure riacceso i riflettori sulla pericolosità delle tre strutture ancora in piedi e sulle centinaia di famiglie indigenti che ci abitano in attesa di un alloggio dignitoso. Illi effettuati ad agosto hanno confermato ciò che appare evidente ad occhio nudo ormai da almeno un decennio. Un degrado strutturale tale da imporre immediatamente lo sgombero dellaceleste, quella del crollo. Circa tre settimane fa sono stati notificati anche i primi 50 sfratti per glidelle altre due, la rossa e la gialla.

Ilfattoquotidiano.it - La corsa contro il tempo degli abitanti che devono lasciare le Vele di Scampia: “Non ci affittano casa, andremo a vivere in strada?”

Sgombero Vele Scampia, tra un mese il cantiere per il via agli abbattimenti - Entro novembre sarà allestito il cantiere per l?abbattimento delle Vele rossa e gialla: appalto fatto e assegnato ora tocca alle gru fare il loro lavoro per cancellare altri due simboli... (Ilmattino.it)

Sgombero Vele Scampia, l?ira del sindaco: «Nessuno dà in affitto le case agli sfollati» - Il fenomeno vero è che gli abitanti delle Vele rossa e gialla stanno andando via dalle loro case pericolanti con grande dignità, ma nessuno vuole affittare loro appartamenti in attesa... (Ilmattino.it)

Sfollati Vele Scampia, famiglie in crisi: non affittano agli abitanti di Scampia: «Vogliamo solo avere un tetto» - T?aspetti di incontrare persone arrabbiate perché sono costrette a lasciare le loro case, incontri, invece, volti tristi di gente che vorrebbe anche lasciare le Vele dopo... (Ilmattino.it)