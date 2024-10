Juventus, in attacco numeri da metà classifica: basta calcoli, a Motta e alla squadra serve il folle coraggio di Lipsia|Primapagina (Di lunedì 7 ottobre 2024) 2024-10-07 17:45:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: L’EQUILIBRIO E I SINGOLI alla ricerca di un nuovo equilibrio con un baricentro più alto, e di un maggior numero di gol, la Juventus dovrà probabilmente rinunciare a qualcosa in fase difensiva in campionato. E anche la perdita per infortunio di Bremer, il miglior difensore della rosa, porta in questa direzione. Certo, sarà necessaria una maggiore lucidità da parte di Dusan Vlahovic, che il suo comunque l’ha fatto (7 gol in 9 partite ufficiali), e un contributo maggiore da parte di Kenan Yildiz (una sola rete in 9 partite, realizzata in Champions, ancora a secco in campionato), e da parte de nuovi arrivati. Fra questi, finora, i migliori sono stati un portiere, Michele Di Gregorio, due difensori, Pierre Kalulu e Juan David Cabal, e un esterno d’attacco, Francisco Conceicao. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) 2024-10-07 17:45:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: L’EQUILIBRIO E I SINGOLIricerca di un nuovo equilibrio con un baricentro più alto, e di un maggior numero di gol, ladovrà probabilmente rinunciare a qualcosa in fase difensiva in campionato. E anche la perdita per infortunio di Bremer, il miglior difensore della rosa, porta in questa direzione. Certo, sarà necessaria una maggiore lucidità da parte di Dusan Vlahovic, che il suo comunque l’ha fatto (7 gol in 9 partite ufficiali), e un contributo maggiore da parte di Kenan Yildiz (una sola rete in 9 partite, realizzata in Champions, ancora a secco in campionato), e da parte de nuovi arrivati. Fra questi, finora, i migliori sono stati un portiere, Michele Di Gregorio, due difensori, Pierre Kalulu e Juan David Cabal, e un esterno d’, Francisco Conceicao.

