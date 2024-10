Juventus, Douglas Luiz è già un caso (Di lunedì 7 ottobre 2024) Cinquanta milioni di euro. Tanto, in estate, la Juventus ha versato nelle casse dell'Aston Villa per portare a Torino Douglas Luiz, presentato ai tifosi come vero e proprio colpo di mercato. Eppure, il rendimento offerto fin qui dal brasiliano, è ben al di sotto di quelle che erano le aspettative Europa.today.it - Juventus, Douglas Luiz è già un caso Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Cinquanta milioni di euro. Tanto, in estate, laha versato nelle casse dell'Aston Villa per portare a Torino, presentato ai tifosi come vero e proprio colpo di mercato. Eppure, il rendimento offerto fin qui dal brasiliano, è ben al di sotto di quelle che erano le aspettative

Juventus-Cagliari 1-1 - Douglas Luiz e non solo : le reazioni social | VIDEO - . Un'entrata scomposta nel finale su Piccoli è costata il calcio di rigore e il pareggio del Cagliari. Il video da Gazzetta. Ecco le reazioni social dei tifosi bianconeri. Ecco le reazioni Altra partita da dimenticare per Douglas Luiz, subentrato nella ripresa di Juventus-Cagliari. it. ... (Pianetamilan.it)

Douglas Luiz non gioca mai e quando entra regala rigori grotteschi agli avversari della Juventus (Repubblica) - Douglas Luiz non gioca mai e quando entra, regala rigori agli avversari. Il brasiliano è stato il secondo acquisto più caro, e il primo di prestigio dell’estate juventina: è arrivato dall’Aston Villa, portando in dote 9 gol e 5 assist in Premier, per la modica cifra di 51,5 milioni, benché ... (Ilnapolista.it)

La Juventus ha investito quasi 52 milioni su Douglas Luiz ma non si capisce ancora perché - Il centrocampista brasiliano è un caso: finora ha trovato poco spazio tra campionato e Champions e in due occasioni è stato determinante in negativo per i rigori provocati contro Lipsia e Cagliari. Perché alla Juventus non riesce a inserirsi (Locatelli e Fagioli sono davanti nelle gerarchie) ... (Fanpage.it)

Sportmediaset - Douglas Luiz, impatto disastroso alla Juve - Douglas Luiz continua ad essere un "oggetto misterioso" in casa Juventus: i colleghi di "Sportmediaset", in particolare, sottolineano il suo impatto disastroso negli ultimi 2 ... (tuttojuve.com)

Nessuna assoluzione per Douglas Luiz, ma con il Cagliari la Juve ha smesso di giocare - Difficili da assolvere anche Conceiçao che si fa espellere e Vlahovic che si mangia un gol fatto. Meglio tacere su Vagnati ... (msn.com)

Fallo Douglas Luiz su Piccoli in Juve Cagliari: «Brasiliano MALDESTRO, rigore EVIDENTE anche a velocità normale» - Fallo Douglas Luiz su Piccoli in Juve Cagliari: «Brasiliano MALDESTRO, rigore EVIDENTE anche a velocità normale». L’analisi del quotidiano L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto ... (juventusnews24.com)