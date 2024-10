Jeep anticipa la nuova Compass e brinda alle 100 mila auto in Europa

Leggi tutta la notizia su .com

(Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nel giorno in cui ha presentato un bozzetto della prossima generazione diche dal prossimo anno sarà costruita a Melfi sulla piattaforma Stla Medium, in una varietà di opzioni di propulsione, dal completamente elettrico all’ibrido fino al motore a combustione interna,comunica con soddisfazione i risultati raggiunti in, dove nei L'articolola100inproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passatoBMW X2: una seconda generazione totalmenteCitroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile Apple non produrràelettriche Arriva Microlino Lite Tesla: unafabbrica in Italia?