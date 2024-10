Lettera43.it - Israele ricorda il 7 ottobre: i documentari sull’attacco di Hamas

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024)il 72023 con un nuovoo. In occasione del primo anniversario dell’attacco di, il regista Dror Moreh assieme al produttore Uri Shinar ha annunciato un progetto realizzato con il contributo della popolazione. In Even the Walls Cry (Anche i muri piangono), le riprese sono state effettuate da 135 volontari che hanno raccontato le loro esperienze di quel giorno e dei lunghi mesi di guerra. Fra le 24 interviste originali, nel docu hanno trovato posto quattro testimonianze tra cui un superstite del Supernova Festival, la madre di un ostaggio e un soccorritore. «Non ho voluto parlare di politica», ha spiegato Moreh, candidato all’Oscar nel 2013 per The Gatekeeper – I guardiani di, in un comunicato ripreso da Deadline. «Volevo solo creare una connessione fra tutti coloro che lo guarderanno».